Rutte: aanslag op De Vries is aanslag op vrije journalistiek

De aanslag op misdaadjournalist Peter R. de Vries is een "aanslag op de vrije journalistiek".

Dat zegt demissionair premier Mark Rutte in een eerste reactie op het feit dat De Vries eerder op de avond is neergeschoten in Amsterdam.

Zijn gedachten gaan uit naar De Vries en zijn geliefden. "We hopen allemaal vurig, we bidden, dat hij deze aanslag overleeft", zei de minister-president. Hij noemde de schietpartij "schokkend en niet te bevatten". De Vries is "bij uitstek een vertegenwoordiger" van die vrije pers, zegt Rutte.

Eerder zei de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema dat De Vries "vecht voor zijn leven". Dat de bekende misdaadverslaggever de schietpartij overleeft "is nu het belangrijkste", zegt de premier hierover. "En we zetten alles op alles om ervoor te zorgen dat het recht zijn beloop heeft."



Rutte reageerde kort na de persconferentie in Amsterdam op het incident. Hij was samen met justitieminister Ferd Grapperhaus op diens ministerie in Den Haag voor topoverleg met onder anderen de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

Op dit moment worden geen verdere maatregelen aangekondigd.

