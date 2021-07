President Jovenel Moïse van Haïti is in de nacht van dinsdag op woensdag bij een aanval op zijn woning doodgeschoten.

Zijn echtgenote raakte gewond en is in het ziekenhuis opgenomen. Wie achter de aanval zit is niet duidelijk.

In een verklaring riep interim-premier Claude Joseph woensdag de bevolking op tot kalmte. Hij zei dat leger en politie de orde zullen handhaven.

