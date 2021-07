Miljoenenstad Sydney langer in lockdown, 'Delta-variant is een gamechanger'

buitenland 7 jul 9:28

De autoriteiten in de Australische deelstaat New South Wales hebben de lockdown in Sydney met een week verlengd.

Inwoners van de metropool, waar ongeveer een vijfde van de Australische bevolking woont, hebben een geldige reden nodig om hun huis te verlaten. De maatregelen zouden eigenlijk komende vrijdag verlopen, maar blijven nu dus tot 16 juli van kracht. De stad zit al sinds eind juni op slot en men hoopt zo de verspreiding van de Delta-variant een halt toe te roepen. De eerste Delta-besmetting in Sydney kwam ongeveer drie weken geleden aan het licht bij een limousinechauffeur. Die had medewerkers vervoerd van een luchtvaartmaatschappij. De autoriteiten hebben sindsdien meer dan 350 coronagevallen vastgesteld.

Gamechanger

"Deze Delta-variant is een gamechanger", zei premier Gladys Berejiklian van de deelstaat. "Delta is besmettelijker dan iedere andere vorm van het virus die we tot dusver hebben gezien." Het lukte Australië vorig jaar nog om het coronavirus grotendeels buiten de deur te houden. Het 25 miljoen inwoners tellende land heeft tot dusver ruim 30.000 besmettingen en 910 sterfgevallen gemeld, veel minder dan bijvoorbeeld veel Europese landen.

Inmiddels zien de Australische autoriteiten zich steeds vaker genoodzaakt om lokale lockdowns in te stellen vanwege Delta-uitbraken. Daarbij speelt mee dat het vaccineren in Australië moeizaam verloopt. Minder dan 10 procent van de bevolking is volledig gevaccineerd. © ANP 2021