Reisadvies Algarve in Portugal weer naar oranje

Het reisadvies voor de populaire vakantieregio Algarve in Portugal verandert op donderdag van geel naar oranje.

Dat betekent dat er alleen noodzakelijke reizen mogelijk zijn, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Reizigers die nu in de Algarve zijn, moeten vanaf donderdag bij terugkeer naar Nederland een vaccinatie-, herstel- of negatief testbewijs laten zien en hoeven niet in thuisquarantaine. Voor de rest van Portugal geldt een geel reisadvies, alleen in Lissabon en de regio daaromheen gold al code oranje.

"De coronacijfers in Europa dalen gestaag. Veel Europese landen hebben een geel of groen reisadvies. Maar het virus is nog niet weg", zegt het ministerie. Zo constateert het RIVM oplopende besmettingen in onder andere de Spaanse regio’s Catalonië, Andalusië en Valencia. Het reisadvies voor het vasteland van Spanje blijft oranje.



Volgens het ministerie monitort het RIVM de situatie op de Canarische Eilanden en de Balearen in Spanje, die nu een geel reisadvies hebben, nauwlettend. Dat geldt ook voor Cyprus en het gele deel van Portugal. Daarbij wegen meerdere factoren mee, waaronder het aantal coronabesmettingen, het percentage positieve tests en het aantal reizigers dat besmet terugkeert.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken benadrukt dat reizen in deze tijden een risico blijft. Daarom is het verstandig om het hele reisadvies te lezen en op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen.

© ANP 2021