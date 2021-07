Twee Duitse woningen doorzocht in onderzoek naar aanslag Wenen

De Duitse politie heeft de woningen doorzocht van twee mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij de dodelijke aanslag in Wenen vorig jaar, melden Duitse aanklagers.

Zij komen uit Osnabrück en Kassel. De verdachten zouden hebben geweten van de plannen van de aanslagpleger, maar dit niet hebben gemeld bij de autoriteiten.

Een sympathisant van de terroristische organisatie Daesh schoot in november 2020 vier mensen dood in Wenen. Hij werd vervolgens gedood door de Oostenrijkse politie. De twee verdachten zouden via sociale media nauw contact hebben gehad met schutter Kujtim Fejzulai.

Ook zouden ze hem in juli 2020 nog hebben bezocht in Oostenrijk en bij hem hebben overnacht. Tijdens dit bezoek hadden ze nog contact met andere islamisten uit Oostenrijk en Zwitserland.



Het DNA van de twee mannen is na de aanslag gevonden op de wapens en een ring van de schutter. De aanklagers vinden het aannemelijk dat de twee wisten wat de dader van plan was. Het tweetal wordt ook verdacht van een poging bewijs te vernietigen. Ze zouden chatgesprekken op hun mobiele telefoons hebben verwijderd, evenals materiaal dat zij op sociale media hadden geplaatst op de avond van de aanslag.

In het onderzoek naar de aanslag zijn al zeker twintig mensen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de aanslag.

