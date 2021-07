RIVM: Hoogste aantal nieuwe coronagevallen sinds eind mei

Het aantal nieuwe coronagevallen schoot het afgelopen etmaal omhoog tot 3688, maakte het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu bekend.

Dat is het hoogste aantal sinds 28 mei. Vergeleken met vorige week woensdag is het aantal nieuwe besmettingen bijna verzesvoudigd. Toen ging het om 643 positieve tests. Ten opzichte van dinsdag kwamen er 1462 nieuwe coronagevallen bij.

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 11.548 positieve tests, bijna drie keer zoveel als de week daarvoor. Dat komt neer op gemiddeld 1650 nieuwe gevallen per dag.

Sterfgevallen

Sinds eind juni nemen de coronabesmettingen in rap tempo toe. Dat heeft mogelijk te maken met de oprukkende Delta-variant van het coronavirus. Bovendien laten meer mensen die discotheken en nachtclubs willen bezoeken zich testen.



Daardoor komen meer besmettingen aan het licht. Ook liepen vakantie vierende jongeren het virus op in landen als Spanje en Portugal en namen het mee terug naar Nederland.

Het aantal meldingen van sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met twee. Dat wil niet zeggen dat deze mensen afgelopen etmaal zijn overleden, want het duurt een tijdje voordat het overlijden van een coronapatiënt is geregistreerd. Dinsdag werd het overlijden van één persoon geregistreerd.



In Amsterdam werden verreweg de meeste besmettingen geteld afgelopen etmaal. Daar kregen 484 mensen een positieve testuitslag, het hoogste niveau in tijden. In Rotterdam werden 400 besmettingen geturfd en in Utrecht 230.

Daarna volgen Groningen (229) en Den Haag (130).

© ANP 2021