WHO: laagste aantal coronadoden sinds oktober, wel meer infecties

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft in de week van 28 juni tot 4 juli het laagste aantal coronadoden geteld sinds begin oktober.

Wereldwijd stierven er die zeven dagen minder dan 54.000 mensen aan Covid-19. Daarmee lag het aantal sterfgevallen 7 procent lager dan een week ervoor.

Daar staat tegenover dat het aantal besmettingen juist oploopt. In de week van 28 juni tot 4 juli werden 2,6 miljoen nieuwe infecties geteld. Sinds het begin van de pandemie stelde de WHO wereldwijd 183 miljoen besmettingen vast en telde zij minstens 4 miljoen coronadoden. De werkelijke aantallen liggen waarschijnlijk nog een stuk hoger, aangezien veel landen lang niet alle besmettingen weten op te sporen en te registreren.

Vooral in Europa loopt het aantal besmettingen volgens de WHO weer op - met 30 procent in vergelijking tot de week ervoor. Verantwoordelijk daarvoor is op zijn minst deels de opmars van de Delta-variant van het coronavirus. Die is veel besmettelijker dan eerdere varianten van het virus. De Delta-variant is inmiddels officieel vastgesteld in 104 van de 194 landen die zijn aangesloten bij de WHO.



Vaccinaties

In de Europese Unie heeft 62 procent van de bevolking ten minste één vaccinatieprik gehad. 45 procent van de bevolking is volledig gevaccineerd. Een probleem is alleen dat het veelgebruikte vaccin van Pfizer/BioNTech minder effectief lijkt, zodra de Delta-variant dominant wordt in een land.

Volgens onderzoek van het ministerie van Volksgezondheid in Israël daalde de effectiviteit van dat vaccin naar 64 procent nadat de Delta-variant de meest voorkomende versie van het virus was geworden. In februari werkte het vaccin nog in 95 procent van de gevallen in Israël. Wel zorgt het vaccin van Pfizer/BioNTech in Israël nog steeds voor een daling van 93 procent in het aantal ernstige ziektegevallen en ziekenhuisopnames.



Begin juli waarschuwde de WHO al dat een nieuwe besmettingsgolf in Europa onvermijdelijk is als burgers en overheden geen discipline tonen. Mensen spreken de laatste tijd weer vaker met elkaar af, er wordt meer gereisd en er worden allerlei maatregelen geschrapt die verspreiding van het virus moesten voorkomen.

Dat is extra risicovol nu de Delta-variant op steeds meer plekken in de wereld opduikt en dominant wordt.

