Israël wederom gestart met sloop Palestijnse woningen Westelijke Jordaanoever

Israëlische autoriteiten zijn woensdag gestart met het slopen van Palestijnse woningen in Hamsa al-Fawqa in de noordelijke Jordaanvallei

De bezettende autoriteit wil het gebied gebruiken voor militaire oefeningen.

Volgens activist Moataz Basharat heeft het Israëlische bezettingsleger het dorp Hamsa al-Fawqa bestormd en dusver drie woningen gesloopt, meldt persbureau Anadolu.

Woningen in hetzelfde dorp werden in november al onderworpen aan sloopwerkzaamheden. Het dorp is één van de 38 bedoeïenendorpen die gedeeltelijk of volledig zijn gelegen in een veld dat Israël tot militair oefenterrein heeft verklaard.



Het gebied van de Palestijnse Jordaanvallei beslaat ongeveer 395.368 hectare met ongeveer 13.000 Israëlische kolonisten die in 38 nederzettingen wonen. Er wonen ongeveer 65.000 Palestijnen verspreid over in 34 gemeenschappen.

Palestijnse woningen in de Jordaanvallei worden door de bezetter gesloopt onder het mom dat deze zonder vergunning zouden zijn gebouwd.

© Anadolu 2021