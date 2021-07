Israël sluit Palestijnse landbouw-NGO in Ramallah voor 6 maanden

Het Israëlische leger heeft woensdag de kantoren van Union of Agricultural Work Committees (UAWC) voor een periode van zes maanden gesloten.

Ook werden een aantal leidinggevenden van de Palestijnse non-profitorganisatie in Ramallah opgepakt door Israëlische bezettingstroepen.

UAWC heeft vestigingen in verschillende delen van de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook en is actief voor de Palestijnse boeren en landbouwontwikkeling.

Ooggetuigen melden aan persbureau Anadolu dat Israëlische troepen het hoofdkwartier van UAWC in de wijk Sutah Marhaba in Ramallah binnenvielen nadat ze de deuren hadden opengebroken. Bij vertrek werd de hoofdingang van de NGO afgesloten met metalen panelen.



De aanhouding van UAWC-leiders en de sluiting van de non-profitorganisatie past binnen het streven van Israël om Palestijnse boeren dwars te liggen.

Illegale kolonisten op de Westelijke Jordaanoever vernietigen aan de lopende band landbouwgewassen en verbranden bomen in Palestijnse gebieden die grenzen aan nederzettingen en verhinderen dat eigenaars toegang hebben om hun gewassen te oogsten.

De Israëlische autoriteiten zijn mild tegenover de gewelddadige kolonisten, als onderdeel van de officiële inspanningen om de nederzettingen in de bezette gebieden te intensiveren.

Het internationaal recht beschouwt zowel de Westelijke Jordaanoever als Oost-Jeruzalem als bezette gebieden en beschouwt alle Joodse nederzettingenbouwactiviteiten daar als illegaal.

