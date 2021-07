Vier verdachten van moord president Haïti gedood, twee opgepakt

Vier verdachten van de moord op de Haïtiaanse president Jovenel Moise, in de nacht van dinsdag op woensdag, zijn gedood.

Twee anderen zijn gearresteerd, zei politiechef Leon Charles in een tv-uitzending.

Tijdens de confrontatie tussen de politie en de verdachten werden volgens Charles drie politieagenten gevangengenomen, maar later weer vrijgelaten. Verdere details over de confrontatie zijn niet bekendgemaakt.

Over de identiteit van de verdachten heerst nog onzekerheid. Volgens de Haïtiaanse ambassadeur in de Verenigde Staten waren de daders professionele huurmoordenaars, die zich voordeden als Amerikaanse agenten van de antidrugsdienst DEA. Eerder zei interim-premier Claude Joseph dat de daders waarschijnlijk buitenlanders zijn, die Engels en Spaans spraken. Hij had het over "goedgetrainde en zwaarbewapende" mannen.



Haïti wordt beschouwd als het armste land van het westelijk halfrond en leeft nog steeds met de gevolgen van de catastrofale aardbeving van 2010, waarbij zo'n 200.000 mensen omkwamen. Gevechten door bendes om de controle over delen van de hoofdstad Port-au-Prince hebben volgens VN-cijfers sinds begin juni van dit jaar bijna 15.000 mensen op de vlucht gedreven.

Ongeveer 4,4 miljoen Haïtianen, op een bevolking van 11 miljoen, hebben humanitaire hulp nodig.

