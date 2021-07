Franse minister: ga niet op vakantie in Spanje of Portugal

De Franse minister van Europese Zaken adviseert zijn landgenoten om voorlopig geen vakanties te boeken naar Spanje of Portugal.

Clement Beaune noemde de situatie rond de verspreiding van de Delta-variant in die landen bij zender France 2 "bijzonder zorgwekkend".

Het onder toeristen populaire Portugal maakte woensdag voor het eerst sinds februari melding van meer dan 3000 nieuwe besmettingen in 24 uur tijd, een stijging van 40 procent ten opzichte van dezelfde dag vorige week.

Er worden vooral veel nieuwe besmettingen gemeld onder jongeren die niet zijn gevaccineerd tegen het coronavirus.



In het Zuid-Europese land is het vakantieseizoen in volle gang. Dat betekent dat het druk is in horecazaken en op stranden.

In Portugese media verschenen deze week beelden van honderden feestende jongeren in Albufeira, een populaire vakantiebestemming in de Algarve.



Spanje ziet het aantal coronabesmettingen ook oplopen en ook daar raken veel ongevaccineerde jongeren besmet. De Spaanse minister van Volksgezondheid Carolina Darias zei deze week dat veel nieuwe uitbraken zijn gelinkt aan feesten met jongeren.|

"Een op de honderd besmettingen bij mensen van 20 tot 24 jaar leidt tot een ziekenhuisopname", waarschuwde Darias.

