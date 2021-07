Israëlisch en Marokkaans overleg in Rabat

Israëlische en Marokkaanse diplomaten hebben woensdag gesprekken gevoerd in Rabat, zo maakte het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken bekend.

De Israëlische functionaris Alon Ushpiz landde dinsdag in de Marokkaanse hoofdstad om manieren te bespreken om de onderlinge banden te versterken, meldt het Israëlische buitenlandministerie maanden nadat de betrekkingen zijn hervat.

De directeur-generaal van het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken Ushpiz voerde gesprekken met zijn Marokkaanse ambtgenoot Fouad Yazourh.

Het Israëlische bezoek kwam na een telefoongesprek tussen de Israëlische Minister van Buitenlandse Zaken ‪Yair Lapid en zijn Marokkaanse collega Nasser Bourita.



Israël en Marokko kondigden op 10 december de hervatting van de diplomatieke betrekkingen aan nadat deze in 2002 werden stopgezet, dat gebeurde in de nasleep van de tweede intifada-opstand in Palestina.

Marokko werd het vierde Arabische land dat de betrekkingen met Israël in 2020 normaliseerde na de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), Bahrein en Soedan.

© Anadolu 2021