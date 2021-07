Coronavirus Marokko: Reproductiegetal opgelopen naar 1,3

Dat betekent dat iemand die het coronavirus draagt gemiddeld 1,3 andere personen aansteekt.

Dat zei Abdelkrim Meziane Belfkih van de afdeling epidemiologie van het Ministerie van Volksgezondheid dinsdag tijdens de presentatie van het tweewekelijkse rapport over de epidemiologische situatie in het land.

Een reproductiegetal ligt daarmee ver boven de gewenste maximumwaarde van 0,7. Twee weken geleden stond de zogenaamde R0 nog op 0,95, na langer tijd weer onder de één. Het aantal besmettingen is de afgelopen vier weken met 19,5 procent afgenomen.

De stijging van het aantal positieve gevallen had zonder uitzondering betrekking op alle regio's: Guelmim-Oued Noun (+ 262%), Souss-Massa (+ 100%), Béni Mellal-Khénifra (+ 86%), Rabat-Salé-Kénitra (+ 75%) , Draâ-Tafilalet (70%), Marrakech-Safi (+ 69%), Casablanca-Settat (+ 60%), Dakhla-Oued Eddahab (+ 40%), l'Oriental (+ 39%), Laâyoune -Sakia El Hamra (+ 24%), Fès-Meknes (+ 23%) en Tanger-Tétouan-Al Hoceima (+ 15%).



Het aantal actieve gevallen bedroeg 5.535, tegen 3.732 twee weken eerder (+ 48,3%), volgens Belfkih is sinds medio juni een duidelijke versnelde toename in de verspreiding van het virus zichtbaar.

Vaccinatiecampagne

De landelijke vaccinatiecampagne in Marokko was eind januari begonnen en heeft inmiddels geresulteerd in meer dan 19,2 miljoen inentingen, daarvan gaat in 9,18 miljoen gevallen om de tweede en tevens laatste coronaprik.



Het tempo van de vaccinatiecampagne neemt weer toe nu het land weer over een nieuwe voorraad vaccins beschikt. Dinsdagochtend werd in Casablanca een nieuwe zending van 1 miljoen doses uit China in ontvangst genomen.

Het Noord-Afrikaanse land zit verlegen om vaccins en gaat binnenkort zelf het vaccin tegen het coronavirus produceren. Op korte termijn moeten in Marokko maandelijks zo'n 5 miljoen doses van het coronavaccin worden vervaardigd.

Op de lange termijn hoopt het land volledige industriële en biotechnologische capaciteiten te ontwikkelen, gewijd aan de productie van andere belangrijke vaccins.

