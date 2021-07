Oranje regio's in trek bij reizigers Schiphol

Onder de populairste vliegbestemmingen vanaf Schiphol is een aantal bestemmingen waarvoor nog een oranje reisadvies geldt.

Vooral naar Istanbul, Málaga, Londen en Barcelona wordt veel gevlogen, terwijl de overheid nog adviseert daar alleen heen te gaan als dat strikt noodzakelijk is.

"Kennelijk zijn er toch mensen die die kant op willen", zegt een woordvoerder van de luchthaven. Volgens hem springt vergeleken met de rest van het jaar met name de belangstelling voor Málaga en Istanbul eruit.

Londen en Barcelona zijn het hele jaar door populair, onder meer doordat het zakelijke bestemmingen zijn. Datzelfde geldt voor het nu populaire Parijs. Ook de Spaanse vakantie-eilanden Ibiza en Mallorca behoren op dit moment tot de favoriete bestemmingen.



Voldoende capaciteit

Schiphol rekent dit jaar tijdens de drukste dagen in augustus op dagelijks 160.000 reizigers. Dat waren er tijdens recorddagen voor de crisis 235.000.

De luchthaven denkt de bezoekersstromen in principe goed aan te kunnen. "Maar we hebben eerder gezien dat het aantal reizigers ineens een stuk kan oplopen." Zo vervoert Schiphol nu dagelijks bijna 100.000 passagiers, een maand geleden waren dat er 40.000. "Bij het inzetten van personeel blijven we rekening houden met meerdere scenario’s." De luchthaven zegt hoe dan ook genoeg personeel beschikbaar te hebben.

