KLM onderzoekt discriminerend filmpje personeel: 'Alle Marokkanen oprotten!' (video)

KLM zit flink in zijn maag met een filmpje waarin een medewerker discriminerende teksten roept naar een vliegtuig van Royal Air Maroc (RAM).

De man roept dat Marokkanen "allemaal een enkeltje" moeten krijgen en moeten "oprotten". De luchtvaartmaatschappij neemt maatregelen.

Het filmpje gaat rond op sociale netwerken. In de video is te zien hoe een vliegtuig van RAM opstijgt vanuit Schiphol. "Ja ja, daar gaat weer een volle kist met Marokkanen terug naar Marokko", wordt er geroepen. Daarop klinkt luid gejuich en komt iemand in KLM-kleding in beeld die staat te springen. "Allemaal een enkeltje. Oprotten, oprotten!"

De beelden zijn gemaakt op het platform van de luchthaven, hoogstwaarschijnlijk door grondpersoneel van KLM. "Helaas hebben we moeten constateren dat minimaal één collega van Ground Services betrokken is bij dit filmpje", schrijft KLM in een verklaring.



"Met afschuw hebben we kennisgenomen van een filmpje op social media waarop personeel in een KLM-hesje en bedrijfskleding staat te juichen bij een toestel dat naar Marokko vertrekt. Hierbij worden onacceptabele teksten gehanteerd".

KLM kondigt maatregelen aan tegen de medewerker. "Het gaat in tegen alle kernwaarden waar wij als bedrijf en divisie voor staan. Hiervoor is geen ruimte, niet binnen KLM en niet op de luchthaven. Passende maatregelen zullen worden getroffen."



Prioriteit

KLM benadrukt dat ze als wereldwijde luchtvaartmaatschappij al haar passagiers waardeert. "KLM maakt geen onderscheid op basis van leeftijd, geslacht, nationaliteit, ras, religie of levensstijl."

Wanneer het filmpje precies is gemaakt, is niet bekend. Volgens een woordvoerster werd de luchtvaartmaatschappij er woensdag op gewezen.



© MAROKKO.NL 2021