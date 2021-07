Kabinet overweegt coronamaatregelen door forse toename coronabesmettingen

Het kabinet overweegt om vanwege het snel stijgende aantal positieve coronatests meerdaagse evenementen af te blazen en clubs en discotheken te sluiten.

Dat melden bronnen bij het kabinet. Een besluit daarover valt vrijdagochtend, als de verantwoordelijke ministers hebben gesproken over een spoedadvies van het Outbreak Management Team.

Het RIVM meldde donderdag 5475 nieuwe positieve tests en de snelste stijging tot nu toe. Het kabinet kijkt nog welke maatregelen getroffen moeten en kunnen worden om de besmettingen terug te dringen. Daarbij is de vraag of er direct maatregelen getroffen worden, of pas als blijkt dat de stijging morgen doorzet.

Ook is er nog geen overeenstemming over de vraag of gerichte maatregelen, zoals strengere controles op de handhaving van de toelatingsregels, zouden volstaan.



Wellicht komen de voorzitters van de Veiligheidsregio's vrijdagochtend vroeg bijeen voor extra Veiligheidsberaad. Ook wordt overwogen 's avonds een nieuwe coronapersconferentie te houden.

Jonge mensen

Uit de cijfers blijkt dat vooral jonge mensen positief testen. Ouderen worden gemiddeld zieker van het coronavirus, maar die worden mede dankzij de vaccins minder zwaar getroffen. Vooralsnog is in de ziekenhuisbezetting geen stijging te zien.



De stijging van het aantal coronapatiënten verloopt "veel rapper dan verwacht", zei demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge vlak voordat de nieuwe cijfers naar buiten kwamen. Dat kan op verschillende manieren tot problemen leiden.

Hoewel de kwetsbaarsten goeddeels geprikt zouden moeten zijn, kan een deel van hen nog altijd (ernstig) ziek worden omdat ze niet geprikt zijn of de prik niet goed werkt. Bovendien hebben jongere groepen weliswaar een kleinere kans op een ernstig ziekteverloop, maar is die kans niet nul. En dan zijn er nog de risico's van chronische covid.



Het hoge aantal besmettingen kan ook tot problemen leiden voor vakantiegangers die naar het buitenland willen. De regels verschillen per land, maar het is denkbaar dat landen bij een hoog aantal besmettingen voor mensen uit Nederland een quarantaineplicht instellen.

De Jonge zegt dat extra maatregelen mogelijk ook nodig zijn om te voorkomen dat Nederland op de kaart van het Europese ziektebestrijdingscentrum ECDC code rood krijgt. "Het gaat natuurlijk hard de verkeerde kant op."

