Coronavaccinatie: slechts 1 procent Afrikanen volledig ingeënt, Marokko op koppositie

Slechts 1,19 procent van de Afrikaanse bevolking is volledig ingeënt tegen het coronavirus. Dat is flink minder dan in de rest van de wereld.

Het aantal coronabesmettingen op het continent stijgt intussen snel. Het percentage gevaccineerden "is veel te laag op dit punt van de pandemie", zegt de directeur van de Afrikaanse gezondheidsautoriteit CDC.

Afrika heeft 35 procent van de ontvangen 70,4 miljoen vaccins toegediend. Dit jaar worden in totaal 700 miljoen doses verwacht.

In Marokko verloopt de vaccinatiecampagne beduidend beter dan in de rest van het continent. De landelijke vaccinatiecampagne in het Noord-Afrikaanse land was eind januari begonnen en heeft inmiddels geresulteerd in meer dan 19,2 miljoen inentingen, daarvan gaat in 9,2 miljoen gevallen om de tweede en tevens laatste coronaprik. Dat komt meer op een vaccinatiegraad van 29,5 procent.



Daarmee staat de Marokkaanse vaccinatiecampagne op koppositie, op afstand gevolgd door Tunesië met een vaccinatiegraad van 12 procent en Kameroen met 11 procent.

Afrika worstelt sinds mei met een derde besmettingsgolf. Het aantal infecties dat wekelijks wordt vastgesteld, stijgt inmiddels zeven weken op rij. De toename is te wijten aan de Delta-variant van het coronavirus. Deze extra besmettelijke mutatie is tot dusver in vijftien Afrikaanse landen vastgesteld, maar dat zijn er in werkelijkheid mogelijk meer.



Stijgende besmettingscijfers

Experts denken dat veel meer Afrikanen besmet zijn geraakt met het virus dan bekend is. Het continent telt officieel 5,7 miljoen besmettingen en meer dan 148.000 coronadoden. Vorige week werden in totaal 251.000 nieuwe gevallen geregistreerd. Dat is niet alleen een stijging van 20 procent ten opzichte van de voorgaande week, maar ook het hoogste weekcijfer sinds het begin van de pandemie.



De besmettingscijfers stijgen nu in zestien landen in Afrika. "Het ergste moet nog komen", waarschuwt de WHO. De organisatie denkt dat het nog weken zal duren voordat de huidige golf piekt.

De WHO laat ook weten dat er "signalen van hoop" zijn dat de uitrol van de coronavaccins in Afrika verbetert.

© ANP/Marokko.nl 2021