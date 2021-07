Marhaba 2021: Marokkaanse reizigers gestrand in Franse havenstad Sète

De afgelopen dagen zijn tientallen Marokkaanse reizigers gestrand geraakt in de Franse havenstad Sète nadat de Ferry-overtocht naar Marokko werd "uitgesteld of geannuleerd".

Intershipping, het bedrijf dat de overtocht verzorgt laat weinig los over de oorzaak of de duur van het vermeende oponthoud.

In een Franse Facebook-groep wordt melding gemaakt van een blokkade tussen Spanje en Frankrijk, "door een gebrek aan autorisatie vanuit de Spaanse autoriteiten", luidt het verhaal. Officiële verklaringen zijn er echter niet.

Volgens het Intershipping-agentschap in de haven van Tanger-Med verlopen alle geplande overtochten zoals aangekondigd, meldt nieuwsdienst Yabiladi. Het bedrijf zegt niets te weten over vertragingen of blokkades. Intussen zitten tientallen gezinnen vast op de Franse haven.



De meeste gestrande reizigers hadden nog geen ticket gekocht en hoopten bij aankomst in de haven de overtocht te kunnen regelen. De website van het bedrijf is echter slecht bereikbaar en ook telefonisch blijven oproepen onbeantwoord.

Een aantal gestrande reizigers hebben naar eigen zeggen wel voor een ticket betaald en ook een betalingsbevestiging gehad, het grootste deel heeft daarna nooit tickets ontvangen. Enkele dagen na betaling ontvingen de meesten een annuleringsbericht en werd het geldbedrag teruggestort. De meesten daarvan waren inmiddels al aan de reis begonnen.



De Marokkaanse consul in Montpellier is tussenbeide gekomen zodat de gestrande passagiers fatsoenlijk zouden worden opgevangen.

Ferry-overtocht

Jaarlijks reizen miljoen Marokkanen met de ferry naar Marokko. Vooral de oversteek vanuit Zuid-Spanje is populair. Door de diplomatieke onrust tussen Madrid en Rabat zijn Spaanse havens dit jaar echter uitgesloten van deelname aan de jaarlijkse Marokkaanse zomervervakantie-campagne Marhaba.



De uitsluiting van Spanje maakt het ook lastig voor diaspora (MRE) om Marokko te bezoeken. Reizigers moeten noodgedwongen uitwijken naar Franse (Sète en Marseille) en Italiaanse (Genua en Savona) havens. Die overtochten zijn echter prijzig en duren tientallen uren.

De Marokkaanse autoriteiten doen er van alles aan om de reis van Marokkaanse diaspora MRE tijdens het komende zomerseizoen te vergemakkelijken. Zo wordt middels een subsidie een deel van de ticketprijs vergoedt en wordt het vlootplan steeds verder uitgebreid.

Een bootverbinding met het Portugese Portimão komt maar niet van de grond, als gevolg van de razendsnelle verspreiding van de Delta-variant van het coronavirus en de politieke inmenging vanuit Madrid.

© MAROKKO.NL 2021