Sheikh Abu Naïm overleden na coronabesmetting

Sheikh Abdelhamid Abu Naïm is woensdagavond overleden nadat hij besmet raakte met het coronavirus.

Ingewijden melden aan nieuwsdient Alyaoum24 dat de sheikh overleed in een privékliniek in Casablanca.

De officiële Facebook-pagina van de sheikh bevestigde het overlijden en kondigde aan dat vanmiddag rond 16.30 uur een begrafenisgebed zal worden gehouden op de Al Ghofran-begraafplaats in Casablanca.

Abu Naim verliet enkele maanden geleden de gevangenis na het uitzitten van zijn gevangenisstraf. Hij werd in coronajaar 2020 veroordeeld tot een jaar celstraf nadat hij kritiek uitte op de coronamaatregelen van de autoriteiten. Hij was fel tegen de sluiting van gebedshuizen en noemde Marokko een "afvallig land".



Na het verlaten van de gevangenis uitte hij zich kritisch over de inmiddels herstelde betrekkingen tussen Marokko en Israël. De twee landen kwamen in december overeen om weer nauwer samen te gaan werken. De voorgenomen verzoening was onderdeel van een tripartiete overeenkomst tussen de Verenigde Staten, Israël en Marokko.

De sheikh gaf aan "op korte termijn" in detail te treden over het onderwerp, dat kwam er echter niet van.

Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un.

