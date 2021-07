RAM heeft slechts 1 van de 6 Boeings verkocht

De nationale luchtvaartmaatschappij Royal Air Maroc (RAM) heeft tot dusver slechts één van de zes te koop aangeboden Boeings van de hand weten te doen.

Dat meldt RAM in een gesprek met nieuwsdienst Medias24.

Om de coronacrisis te overwinnen besloot RAM vorig jaar om flink te snoeien in de kosten. Zo werden in verschillende ontslagrondes in totaal 858 mensen ontslagen en moest het bedrijf flink snoeien in de vloot.

RAM was van plan ruim een derde van het aantal vliegtuigen weg te doen. Een deel daarvan moest weg middels internationale aanbestedingen. Van de zes Boeings 737-700 die het bedrijf in de uitverkoop deed is er tot nu slechts één verkocht op de internationale tweedehandsmarkt.



Volgens RAM staan de overige vijf vliegtuigen op schema om in de komende maanden te worden verkocht. Het bedrijf moest echter de verwachtte inkomsten uit de verkopen aanzienlijk bijstellen.

De verwachtingen over de opbrengsten lopen sterkt uiteen. Deskundigen houden rekening met bedragen tussen de $ 30 á $ 90 miljoen.

