RAM: 'Geen terugkeer naar normaal vóór 2024 of zelfs 2025'

Het kan nog drie tot vier jaar duren voordat het vliegverkeer bij de nationale luchtvaarmaatschappij Royal Air Maroc (RAM) weer op het niveau van vóór de coronacrisis ligt.

Dat meldt RAM donderdag een gesprek me Medias24.

Ruim drie weken na de heropening van het vliegverkeer en met de verwachtte komst van miljoenen reizigers zou je haast denken dat de vooruitzichten bij RAM positiever gestemd zouden zijn.

RAM kampt momenteel zelfs met een ernstig tekort aan vliegtuigen nadat een recente prijsactie in zeer korte tijd zorgde voor de verkoop van meer dan een miljoen retourtickets. In enkele dagen tijd werden vliegtickets vanuit Nederland, België, Frankrijk en Italië voor de maand juli volledig uitverkocht.



Van tijd tot tijd worden extra toegevoegd ingezet om aan de grote vraag te voldoen. Met ingang van deze maand moeten in totaal zeven gecharterde vliegtuigen versterking bieden.

"We moeten geen illusies hebben, we zullen moeten wachten tot 2024 of zelfs 2025 voordat we hopen de activiteitscijfers voor het referentiejaar 2019 te zien", vertelt een bron van RAM. Als de huidige bedrijfsactiviteiten aanhouden en het land niet nog een keer op slot gaat kan het bedrijf rekenen op zo'n 50 á 60 procent van de reguliere omzetcijfers.



De toename in het aantal coronabesmettingen en de onvermijdelijke derde coronagolf dreigen echter roet in het eten te gooien. Het landelijke reproductiegetal is met 1,3 weer ver boven het gewenst maximum van 0,7.

Daarnaast loopt de vaccinatiecampagne stroever dan verwacht, de huidige vaccinatiegraad van ruim 30 procent is niet voldoende om de opkomst van de zeer besmettelijke Delta-variant van het coronavirus te beteugelen.

