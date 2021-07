Amsterdam komt met wapencontroles in vijf buurten

In vijf Amsterdamse buurten vinden in september bij wijze van proef wapencontroles plaats.

Het gaat om Bijlmer-Centrum in Zuidoost, Burgwallen Nieuwe Zijde in het centrum, Geuzenveld in Nieuw West, de Dapperbuurt in Oost en de Waterlandpleinbuurt in Noord.

Per wijk wordt maximaal drie keer gecontroleerd, meldt de gemeente donderdag. De proef komt er vanwege grote zorgen over het wapenbezit en -gebruik onder jongeren.

De gemeente wil kijken of de controles helpen om het aantal incidenten met wapens terug te dringen. Iedereen is verplicht mee te werken. De controles zijn volgens de gemeente willekeurig.



Waarnemers houden een oogje in het zeil om te kijken hoe alles verloopt. Mensen kunnen zich hiervoor aanmelden.

Verder moeten ook voorlichting op scholen, wapeninleveracties en plannen voor een verbod op de verkoop van messen aan jongeren leiden tot minder incidenten.

