Marokko: Noodtoestand verlengd tot 10 augustus

De Marokkaanse regering heeft vandaag de noodtoestand met een maand verlengd

Dat heeft de regering donderdag bekend gemaakt. Marokko was aanvankelijk van plan de noodtoestand op 10 juli te beëindigen.

De noodtoestand in Marokko werd in maart vorig jaar voor het eerst ingevoerd en is tot dusver 15 keer verlengd. Het in stand houden van de noodtoestand geeft de regering mogelijkheden tot het treffen van "uitzonderlijke maatregelen" om de coronacrisis het hoofd te bieden.

In Marokko maakt men zich steeds meer zorgen om de toename in het aantal nieuwe coronabesmettingen. De stijging wordt toegeschreven aan de massale veronachtzaming van de coronavoorschriften en de verspreiding van de besmettelijke Delta-variant van het coronavirus die samenvalt met de massale aankomst van buitenlandse toeristen voor het zomerseizoen.



Het reproductiecijfer is met 1,3 weer hoger dan het gewenste maximum van 0,7. Ook alle andere indicatoren wijzen op de komst van een derde coronagolf.

Premier Saad Eddine El Othmani waarschuwde vorige week donderdag al voor nieuwe aanscherpingen van de coronamaatregelen als de huidige trend zich voortzet.

© MAROKKO.NL 2021