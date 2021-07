Israël sluit grote waterdeal met Jordanië

Jordanië koopt 50 miljoen kubieke meter water van Israël. Het land waar water sowieso al schaars is kampt met droogte en grote watertekorten na weinig regenval in de winter.

De deal is een van de grootste ooit tussen de twee landen. In 2010 verkocht Israël 10 miljoen kubieke meter water en afgelopen april 3 miljoen.

De Jordaanse minister van Buitenlandse Zaken Ayman al-Safadi en zijn Israëlische ambtgenoot Yair Lapid sloten de overeenkomst aan de Jordaanse kant van de brug over de grensrivier Jordaan. De details worden de komende dagen afgerond.

In het vredesverdrag tussen beide landen uit 1994 staan afspraken over het verdelen van water uit de Jordaan-rivier en andere bronnen. Dat is echter onvoldoende om de 10 miljoen inwoners van Jordanië van voldoende water te voorzien. Israël, dat soms ook kampt met watertekorten, is een van de wereldleiders op het vlak van het ontzilten van zeewater.



Spanningen

De twee landen beklonken ook een deal waardoor de export van Jordanië naar de Palestijnse Gebieden jaarlijks zou toenemen van 160 miljoen tot 700 miljoen dollar (590 miljoen euro). Ook het vredesproces en transport- en energiekwesties kwamen aan de orde. Lapid zei de banden met "belangrijke partner" Jordanië te willen aanhalen. Die waren onder de vorige regering van premier Benjamin Netanyahu tot een dieptepunt gedaald.

De Jordaanse minister wees ondanks de gemaakte afspraken op de spanningen tussen beide landen, onder meer wijzend op de illegale nederzettingen van Joden op de Westelijke Jordaanoever en in Jeruzalem. Hij vroeg Lapid geen verandering aan te brengen in de status van de Tempelberg in Jeruzalem, waar nu alleen moslims mogen bidden.

