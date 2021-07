Eén prik beschermt nauwelijks tegen Delta-variant, 2 prikken wel

De besmettelijke Delta-variant van het coronavirus is heel moeilijk uit te schakelen.

Mensen hebben twee prikken met een coronavaccin nodig om beschermd te zijn, maar ook dan is de afweer veel zwakker dan bij andere varianten.

Mensen die één prik hebben gehad zijn nauwelijks beschermd, en hetzelfde geldt voor mensen die zijn genezen van corona. Franse virologen hebben onderzoek gedaan naar de kracht van de Delta-variant, die eind vorig jaar opdook in India en daarom eerst de Indiase variant heette.

In veel landen, waaronder Nederland, is deze variant inmiddels dominant. De onderzoekers schrijven over hun bevindingen in een artikel dat het belangrijke wetenschappelijke tijdschrift Nature donderdag publiceerde.



De wetenschappers concluderen dat de Delta-variant heel goed in staat is om het afweersysteem te omzeilen. De antistoffen van mensen die niet zijn gevaccineerd, maar wel corona hebben gehad, werken redelijk goed tegen de Alfa-variant (voorheen de Britse variant). Diezelfde afweerstoffen hebben echter nauwelijks effect op de Delta-variant, ze zijn vier keer zo zwak als bij de Alfa-variant.

Onvoldoende afweer

De onderzoekers vergeleken dat met de afweer van mensen die één prik van de coronavaccins van Pfizer/BioNTech of van AstraZeneca hebben gehad. Bij ongeveer 10 procent was de afweer in staat om de Delta-variant uit te schakelen. Dat betekent dat verreweg de meeste mensen ook na één prik besmet kunnen raken en ziek kunnen worden.



Na de tweede prik had 95 procent van de mensen genoeg afweer opgebouwd. Maar ook bij hen was de afweer minder sterk tegen de Delta-variant dan tegen de Alfa-variant. "Een enkele dosis Pfizer/BioNTech of AstraZeneca was niet of nauwelijks efficiënt tegen de Delta-variant.

Beide vaccins zorgden pas na de tweede prik voor een reactie die in staat was de Delta-variant effectief te neutraliseren", aldus de onderzoekers.

© ANP 2021