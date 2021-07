Portugal neemt maatregelen na stijging coronagevallen

Portugal neemt maatregelen na een snelle stijging van het aantal coronagevallen.

Vakantiegangers die in een hotel of andere accommodatie willen verblijven, hebben een negatieve coronatest nodig, een vaccinatiebewijs of een document dat ze zijn hersteld.

De regel geldt ook als je vrijdagavond of in het weekend binnen wil eten in een restaurant in gemeenten met een grote kans op een coronabesmetting, zoals de hoofdstad Lissabon en de tweede stad Porto. Als bewijs kun je het digitale certificaat van de Europese Unie gebruiken. In hotels zijn sneltests beschikbaar.

Daarnaast wordt de avondklok, die al in 45 gemeenten gold, uitgebreid naar nog eens vijftien gemeenten, waaronder het bij toeristen populaire Faro in de Algarve.



Portugal met zijn 10 miljoen inwoners telde donderdag ruim 3000 nieuwe infecties, vooral bij niet-gevaccineerde jongeren.

Inmiddels gaat het bij de besmettingen weer om aantallen die ook werden geregistreerd in februari, toen in Portugal een strenge lockdown van kracht was.

