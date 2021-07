Kamer wil dat opnames leidend worden voor Europese coronakaart

algemeen 9 jul 6:02

De Tweede Kamer wil dat het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen bepalend wordt voor de Europese coronakaart, die met kleuren aangeeft hoe groot het risico per land is.

Dat geeft een reëler beeld over de gezondheidsrisico's dan het aantal nieuwe besmettingen, waarvan de Europese gezondheidsdienst ECDC op dit moment uitgaat, vindt de Kamer. Een meerderheid steunde daarom een motie van DENK en de groep-Van Haga, die het demissionaire kabinet oproept zich in Europees verband sterk te maken voor de ziekenhuisopnames als leidend criterium voor de coronakaart. De indieners vinden dat de toenemende besmettingen in Nederland en in andere landen "voor een groot deel samenhangen met het feit dat er meer getest wordt en het in ieder geval in Nederland vooral jongeren betreft met geen of slechts lichte symptomen. Doordat het aantal besmettingen in Nederland explosief stijgt, dreigt Nederland weer rood te kleuren. Daardoor wordt het lastiger om naar het buitenland te reizen. Zo kunnen landen meer voorwaarden stellen aan toeristen uit Nederland, bijvoorbeeld een quarantaineperiode na aankomst.

Het afgelopen etmaal werden bijna 5500 positieve tests gemeld. Dat is bijna een verzevenvoudiging in een week tijd. Daarnaast steunde de Kamer een motie van DENK die het kabinet oproept te onderzoeken hoeveel mensen met corona die volledig gevaccineerd zijn, toch in het ziekenhuis worden opgenomen. Dat wordt nu niet goed bijgehouden door ziekenhuizen, terwijl dat volgens DENK-Kamerlid Tunahan Kuzu wel nodig is om erachter te komen wat de effecten zijn van vaccinatie op het ziekteverloop. © ANP 2021