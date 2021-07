'VS willen tiental Chinese bedrijven toevoegen aan zwarte lijst'

De Amerikaanse regering wil een tiental Chinese bedrijven toevoegen aan een economische zwarte lijst vanwege vermeende schendingen van de mensenrechten in de regio Xinjiang.

Dat zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. Bedrijven die op de lijst staan kunnen niet zonder vergunning goederen van Amerikaanse leveranciers ontvangen. Ook worden ze streng gecontroleerd.

De beslissing van het Amerikaanse ministerie van Handel volgt op de aankondiging vorige maand om vijf andere Chinese bedrijven aan de lijst toe te voegen na beschuldigingen van dwangarbeid in de Chinese regio. De Amerikaanse president Joe Biden houdt China daarvoor verantwoordelijk.

Het is nog niet duidelijk om welke bedrijven het gaat. Dit wordt naar verwachting later op vrijdag bekendgemaakt. Het Witte Huis weigerde commentaar te geven.



Kampen in Xinjiang

Het is niet de eerste keer dat de Amerikaanse regering zich richt op Chinese bedrijven die in verband worden gebracht met beschuldigingen van hightech surveillance-activiteiten in Xinjiang. In 2019 voegde de regering-Trump enkele van China's start-ups op het gebied van kunstmatige intelligentie toe aan de zwarte lijst, vanwege de behandeling van moslimminderheden.

China verwerpt beschuldigingen van genocide en dwangarbeid in Xinjiang. Volgens het land is het strenge beleid in de regio noodzakelijk om separatisten en religieuze extremisten aan te pakken die aanslagen beraamden en spanningen aanwakkerden tussen de overwegend islamitische Oeigoeren en de Han, China's grootste etnische groep.



Experts van de Verenigde Naties en mensenrechtengroeperingen schatten dat meer dan een miljoen mensen in de afgelopen jaren zijn vastgehouden in kampen in Xinjiang.

De meesten van hen zijn Oeigoeren en andere moslimminderheden.

