Haïti vraagt VS en VN om troepen te sturen in nasleep moord op president

Haïti heeft Washington en de VN om troepen gevraagd om zijn havens, luchthaven en andere strategische plaatsen te beveiligen

Reden is omdat na de moord op president Jovenel Moïse een machtsvacuüm is ontstaan in het door crisis geteisterde Caraibisch land, bevestigde een ambtenaar vrijdag.

De Verenigde Staten hebben toegezegd dat ze FBI-agenten en andere agenten naar Port-au-Prince zullen sturen, twee dagen nadat Moïse in zijn huis werd doodgeschoten. "Tijdens een gesprek met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken en de VN hebben we dit verzoek gedaan", vertelde minister van Verkiezingen Mathias Pierre.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en het Pentagon bevestigden beide een verzoek te hebben ontvangen voor veiligheids- en onderzoekshulp en zeiden dat ambtenaren in contact blijven met Port-au-Prince. Ze bevestigden niet dat er militaire troepen zouden worden gestuurd.



De VN heeft niet onmiddellijk gereageerd op een verzoek om commentaar. Een diplomatieke bron bij de VN had eerder aangegeven dat een resolutie van de Veiligheidsraad nodig was om te doen wat de Haïtianen hadden gevraagd.

Washington had al laten weten dat het bereid was om het Haïtiaanse onderzoek te helpen, en het Witte Huis voegde daar vrijdag aan toe dat hoge FBI- en andere functionarissen zo snel mogelijk naar het Caribisch gebied zouden gaan.

