RIVM: Meer dan 10.000 nieuwe coronagevallen, hoogste aantal sinds kerst

Voor het eerst sinds 25 december zijn meer dan 10.000 nieuwe coronagevallen vastgesteld in één dag tijd.

Tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 10.345 meldingen van positieve tests. Dat is een stijging van 49 procent ten opzichte van de bijna 7000 positieve tests die het RIVM vrijdag meldde.

De 10.345 nieuwe gevallen zijn er meer dan die van afgelopen zaterdag, zondag, maandag, dinsdag en woensdag bij elkaar. Vorige week zaterdag waren er iets meer dan 1100 positieve tests. Dat betekent dat het dagcijfer in een week tijd is vernegenvoudigd. Dat is niet eerder voorgekomen tijdens de uitbraak in Nederland, die inmiddels 500 dagen duurt.

Per dag stijgt het aantal positieve tests met gemiddeld ruim 40 procent. Dat betekent dat het record in zicht komt. Op 20 december meldde het RIVM 12.997 coronagevallen.



31.296 positieve testen

In de afgelopen zeven dagen zijn 31.295 mensen positief getest, het hoogste niveau sinds 20 mei. De week ervoor werd het coronavirus vastgesteld bij 5144 mensen. Dat is een stijging van meer dan 500 procent.

In Amsterdam kwamen in de afgelopen dag 900 nieuwe gevallen aan het licht. Voor de hoofdstad is dat een record. In de gemeente Utrecht testten 793 mensen positief en in Rotterdam 688. In Groningen kregen 426 mensen te horen dat ze het virus hebben opgelopen en in Den Haag 388 inwoners.



Ook in steden als Breda, Leiden, Delft, Haarlem en Eindhoven worden veel besmettingen vastgesteld. In slechts 15 gemeenten was geen enkele positieve test. Dat is het laagste aantal in lange tijd.

De GGD'en voeren meer testen uit, maar het percentage positieve tests stijgt ook. Iets meer dan een week geleden bracht 3 procent van alle uitgevoerde tests bij de GGD'en een besmetting aan het licht. Dat is opgelopen tot ongeveer 15 procent. Dat wijst erop dat er daadwerkelijk meer mensen besmet zijn.



Niet meer sterfgevallen

Het aantal sterfgevallen stijgt vooralsnog niet. Het RIVM kreeg afgelopen etmaal één bericht dat een coronapatiënt aan het virus was overleden. Dit was een inwoner van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Dat het overlijden nu werd gemeld, wil niet zeggen dat deze persoon in de afgelopen 24 uur is gestorven.

Het duurt soms een tijdje voor een sterfgeval is geregistreerd. In de afgelopen zeven dagen zijn negen sterfgevallen gemeld, het laagste niveau sinds half augustus, bijna een jaar geleden.



Sinds het begin van de uitbraak zijn ruim 1,7 miljoen mensen positief getest. Bij de huidige cijfers duurt het nog ongeveer een week voor de grens van 1,8 miljoen bevestigde besmettingen wordt gepasseerd.

Eind juli kan de grens van 2 miljoen gevallen worden bereikt. Van bijna 18.000 mensen is zeker dat ze aan het virus zijn overleden. De werkelijke aantallen liggen hoger.

© MAROKKO.NL 2021