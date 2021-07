'Uitzending RTL Boulevard afgelast om ernstige bedreiging'

De uitzending van RTL Boulevard gaat zaterdagavond niet door vanwege een ernstige bedreiging, meldt RTL Nieuws.

De studio van Boulevard aan het Leidseplein in Amsterdam is ontruimd. Afgelopen dinsdag werd misdaadverslaggever Peter R. de Vries kort na de uitzending van RTL Boulevard neergeschoten op straat. Hij was te gast geweest in het programma en liep na afloop ervan naar de nabijgelegen parking.

RTL Nieuws meldt dat de redactie van RTL Boulevard informatie kreeg van de driehoek van burgemeester, politie en openbaar ministerie in Amsterdam. Die nam daarop het besluit om vanavond niet live uit te zenden vanaf het Leidseplein. De studio van Boulevard is ontruimd.

Zaterdagavond wordt een herhaling uitgezonden van de uitzending van afgelopen woensdag, toen een ode werd gebracht aan Peter R. de Vries.

© ANP 2021