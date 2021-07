Utrecht opgeschrikt door enorme doffe knal

In de Utrechtse Geuzenwijk hebben volgens de politie vijf tot tien huizen zaterdagavond ruitschade opgelopen door een harde explosie.

Een betonnen muur bij een sportveld aan de Boisotstraat is ontploft. De politie weet nog niet waardoor dit is gebeurd.

"Of het vuurwerk was of iets anders", aldus een woordvoerster. Volgens diverse Utrechters ging het niet om 'gewoon' vuurwerk. De knal klonk veel harder. De doffe dreun werd in meerdere wijken gehoord en gevoeld. Ook zagen mensen een soort stofwolk in de vorm van een paddenstoel opstijgen.

De politie heeft de omgeving van de Boisotstraat en Lumbresstraat afgezet voor onderzoek. De brandweer heeft ter plekke verlichting aangebracht om dat te vergemakkelijken.



Meerdere hulpdiensten zijn ter plaatse. Zover de woordvoerster weet, zijn er geen gewonden. De wijkagent is aanwezig en heeft contact met bewoners, aldus de politie.

Burgemeester Sharon Dijksma heeft via Twitter gereageerd. "In heel Utrecht was vanavond een enorme explosie te horen. Vooralsnog lijkt het erop dat er alleen materiële schade is. Ik leef zeer mee met de geschrokken buurtbewoners."

