Belgische minister heeft geen trek in Nederlands ‘jojobeleid’

De Belgische minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke heeft "absoluut geen zin om in een Nederlands jojobeleid terecht te komen".

De bewindsman reageerde daarmee op het terugdraaien van versoepelingen in ons land, nadat de coronabesmettingen in korte tijd enorm waren gestegen.

België overlegt vrijdag over eventuele versoepelingen, maar Vandenbroucke wil geen "loze beloftes" maken over het sluitingsuur in de horeca of heropening van het nachtleven vanaf september, zei hij tegen VTM Nieuws.

"We hebben uit de Nederlandse ervaring geleerd dat je best geen loze perspectieven geeft."



Hij waarschuwt dat vooralsnog slechts 40 procent van de Belgen volledig is gevaccineerd. Het is volgens de minister dan ook nog niet het moment om "alle remmen los te gooien".

De Belgische viroloog Marc van Ranst is het eens met de minister. "Beter voorzichtig versoepelen, dan een jojo-beleid", twittert hij.

