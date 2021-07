Zakenman Branson terug na eerste ruimtevlucht in eigen raket

De Britse multimiljardair Richard Branson is in zijn eigen raket naar de ruimte gevlogen en veilig teruggekeerd op aarde.

De zakenman, die over een week 71 wordt, schrijft daarmee geschiedenis. Hij vertrok vanaf een basis in de Amerikaanse staat New Mexico, ruim 1,5 uur later dan gepland door slecht weer.

Branson maakte een testvlucht met een ruimteschip van zijn eigen bedrijf Virgin Galactic, waarmee hij ruimtevluchten wil aanbieden. Volgend jaar moet het 'ruimtetoerisme' dan echt beginnen voor iedereen die bereid is 200.000 tot 250.000 dollar neer te tellen, omgerekend zo'n 170.000 tot 210.000 euro. Ongeveer 600 tickets zijn al verkocht, onder meer aan Hollywood-sterren.

Branson noemde de vlucht een ervaring voor het leven. Met de succesvolle missie versloeg hij twee andere miljardairs in de race naar de ruimte. Amazon-oprichter Jeff Bezos, de rijkste mens op aarde, wil over ongeveer een week een ruimtevlucht maken met een toestel van zijn bedrijf Blue Origin. Ook Elon Musk (PayPal, Tesla) is van plan toeristische ruimtevluchten te verkopen met zijn bedrijf SpaceX.



Transportvliegtuig

Een speciaal transportvliegtuig bracht het ruimteschip VVS Unity op 15 kilometer hoogte. Vandaar ging de Unity op eigen kracht naar ruim 80 kilometer boven de aarde. Het rakettoestel werd gevlogen door twee piloten. Branson en drie van zijn naaste medewerkers waren passagiers. Virgin Galactic noemt het een van de laatste testvluchten.

Branson en de rest vlogen naar de rand van de dampkring en waren daar een paar minuten gewichtloos. Ze zagen de kromming van de aarde en de grens tussen de planeet en de oneindigheid van het heelal.

© ANP 2021