Advocaten Nabil B. gaan door ondanks aanslag Peter R. de Vries

Advocaten Peter Schouten en Onno de Jong gaan ondanks de aanslag op Peter R. de Vries door met het verdedigen van Nabil B. , de kroongetuige in het Marengo-proces.

De aanslag op De Vries schrikt de twee niet af, zeggen zij tegen RTL Nieuws. "Nabil heeft duidelijk gezegd dat hij wil dat wij doorgaan", zegt Schouten tegen RTL Nieuws. "Dat hadden Onno en ik al besloten, en we wisten ook van onze cliënt dat hij strijdbaar was." De advocaten hebben geen moment getwijfeld, zo zeggen zij.

Peter R. de Vries, die dinsdagavond werd neergeschoten in Amsterdam na een televisieoptreden in RTL Boulevard, is vertrouwenspersoon en adviseur van Nabil B. in het proces. Sinds de beschieting ligt De Vries zwaargewond in het ziekenhuis. Eerder werden B.'s advocaat Derk Wiersum en broer Reduan al doodgeschoten.

Besproken scenario

Schouten en De Jong hadden in het bijzijn van De Vries het scenario van een aanslag op een van hen dan ook met elkaar besproken, zo vertelt Schouten aan RTL. "Toen hebben we gezegd: 'Als een van ons dit overkomt, dan wil de ander juist dat we doorgaan'. We willen niet wijken. Dat is ook altijd het standpunt geweest van Peter R. de Vries in zijn hele leven", zegt Schouten.



De Jong zegt dat hij zichzelf de vraag over doorgaan niet meer hoeft te stellen, "want we zitten nou eenmaal in deze situatie en er is geen weg terug".

"Dit is waar we mee moeten dealen en dat doen we. Bovendien: als ik morgen zou stoppen, is de beveiliging ook niet helemaal weg. Dus dat verandert niks aan de situatie."

© ANP 2021