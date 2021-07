Marokko: Ongevaccineerden uit risicolanden voortaan 5 dagen in thuisquarantaine

Niet-gevaccineerde Marokkaanse reizigers uit landen met een hoog besmettingsrisico (Lijst B) kunnen voortaan de quarantaineplicht thuis uitzitten.

Ook is de quarantaineperiode ingekort van 10 naar 5 dagen, meldt het Marokkaanse ministerie maandag.

De versoepeling geldt enkel voor reizigers met de Marokkaanse nationaliteit. Andere ongevaccineerde reizigers uit risicogebieden dienen nog wel 10 dagen in quarantaine door te brengen in één van de vooraf aangewezen hotels.

De versoepeling in de inreisvoorwaarden is het gevolg van de toegenomen kritiek vanuit Marokkaanse diaspora in Frankrijk, Spanje en Portugal. De drie landen werden recentelijk verplaatst vanuit landenlijst A (relatief veilig) naar lijst B (landen met een hoog besmettingsrisico). Reiziger uit lijst B worden onderworpen aan strengere inreisvoorwaarden dan reizigers uit Lijst A.



Alle reizigers uit landenlijst B dienen aan het einde van de quarantaineperiode nog wel een nieuwe PCR-test te ondergaan. De PCR-testplicht geldt overigens enkel voor reizigers vanaf 11 jaar.

De inreisvoorwaarden voor reizigers uit Lijst A zijn ongewijzigd gebleven; PCR-test (72 uur) of minstens twee weken na laatste of enige coronaprik.

Voor de actuele landenlijst kun je de antwoorden op Veel Gestelde Vragen raadplegen.

