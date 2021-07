Marokko: Strengere inreisvoorwaarden voor reizigers uit Spanje, Frankrijk en Portugal

Voor reizigers uit Spanje, Frankrijk en Portugal gelden straks strenge inreisvoorwaarden.

De drie landen worden vanaf woensdag 14 juli opgenomen in Lijst B (landen met een hoog besmettingsrisico) waardoor ongevaccineerde reizigers bij aankomst in Marokko voor 10 dagen in quarantaine moeten in een vooraf aangewezen hotel.

Reizigers uit Lijst B landen dienen bij aankomst een PCR-test (48 uur) te overleggen en ongevaccineerden moeten bovendien beschikken over een betalingsbewijs voor een reservering bij één van de quarantainehotels.

De aanscherping van de inreisvoorwaarden komt door de drastische toename in het aantal nieuwe coronabesmettingen in de drie West-Europese landen.



De inreisvoorwaarden voor reizigers uit landen uit Lijst A zijn ongewijzigd gebleven; PCR-test (72 uur) of minstens twee weken verstreken na de laatste of enige coronaprik.

Voor de actuele landenlijst kun je de antwoorden op Veel Gestelde Vragen raadplegen.

© MAROKKO.NL 2021