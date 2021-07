Peiling: meerderheid voor verbod op reizen naar 'oranje gebied'

De overheid zou vakanties naar gebieden die in het reisadvies de kleur oranje hebben gekregen niet langer moeten toestaan

Dat vindt een meerderheid (58 procent) van de mensen die hebben meegedaan aan een peiling van I&O in opdracht van de NOS.

Momenteel zou dat betekenen dat vakantie in het grootste deel van Spanje en delen van Portugal in de ban zou moeten. De overheid raadt niet-noodzakelijke reizen daarnaartoe wel af omdat het coronavirus er om zich heen grijpt, maar verboden is het niet. Aan de peiling deden 2129 respondenten mee.

Voor het vasteland van Spanje geldt code oranje, voor de Balearen en de Canarische Eilanden is dat nog code geel. Voor Portugal heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken de populaire regio Algarve en Lissabon en omstreken op oranje gezet.



Wie van daaruit terugreist naar Nederland moet een coronabewijs laten zien. Iemand moet dan dus volledig zijn gevaccineerd, een negatieve test hebben gedaan of zijn hersteld van een eerdere besmetting. Quarantaine is niet meer verplicht.

De afgelopen weken zijn honderden Nederlanders besmet teruggekomen uit de twee landen; vooral uit Spanje. Van de mensen die afgelopen week positief testten op het coronavirus, waren er 794 in de afgelopen twee weken in dat land geweest, meldde het RIVM dinsdag. Dit aantal stijgt snel. Het lag al 89 procent hoger dan een week eerder. Van de nieuwe besmettingen zijn er 333 herleid tot Portugal.



Versoepelingen

Een grote meerderheid (70 procent) van de mensen die aan de peiling meededen, staat achter de recente sluiting van nachtclubs en discotheken in Nederland. Die moesten weer dicht vanwege de explosieve stijging van het aantal coronagevallen.

Dat ook festivals en evenementen voorlopig niet meer kunnen, heeft de steun van 58 procent. Een minderheid van 31 procent is voor herinvoering van de mondkapjesplicht in winkels en andere binnenruimten.



Terugkijkend vindt nu 54 procent dat de laatste versoepelingen van de coronamaatregelen onverantwoord waren. Daarvoor bestond op het moment zelf wel veel steun. Inmiddels is 41 procent in het algemeen voor nog verdere aanscherpingen, 37 procent wil de regels houden zoals ze nu zijn. Een minderheid van 11 procent wil juist wel verder versoepelen, 9 procent wil dat alle maatregelen worden losgelaten.

Volgens I&O is het vertrouwen in premier Mark Rutte en minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge de afgelopen maanden gedaald waar het gaat om de aanpak van de coronacrisis.

Het vertrouwen in Rutte is gedaald van 63 procent in februari tot 46 procent nu. Hij komt daarmee op hetzelfde niveau als De Jonge. Het vertrouwen dat de respondenten in zijn corona-aanpak hebben, was met 49 procent in februari al niet bijster hoog.

