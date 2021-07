Migratie via Middellandse Zee trekt aan, dodental verdubbelt

De migratie via de Middellandse Zee trekt weer aan nadat vorig jaar door de coronapandemie flink minder mensen de oversteek naar Europa probeerden te maken.

In de eerst helft van dit jaar deden bijna 76.000 mensen een poging, 58 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Ook verdubbelde het dodental ruim naar 896, aldus de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). De organisatie in Genève meldt dat Noord-Afrikaanse landen bijna 37 procent meer migranten hebben tegengehouden bij hun reis naar Europa, waar ze een betere toekomst hopen op te bouwen. De meeste migranten die omkwamen, stierven op weg naar Italië. De route via dat Zuid-Europese land geldt als de populairste.

De cijfers verschillen enorm met die van een jaar geleden. Dat komt doordat in 2020 vanwege de pandemie minder mensen de levensgevaarlijke reis naar Europa probeerden te maken. In de eerste helft van 2020 ging het om een afname van 17 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2019.



De migranten maken vaak gebruik van boten die niet zeewaardig en overvol zijn. Veel vaartuigen kapseizen of dreigen te kantelen. Sommige migranten worden tijdig in veiligheid gebracht door particuliere reddingsorganisaties die op de Middellandse Zee actief zijn.

De hulp is echter beperkt. Negen van de tien schepen kunnen vanwege blokkades meestal niet uitvaren.

