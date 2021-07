Syriëganger aangehouden op Schiphol

Een 34-jarige Syriëganger is woensdag op Schiphol aangehouden door de Koninklijke Marechaussee. De man wordt ervan verdacht dat hij heeft deelgenomen aan een terroristische organisatie.

Hij stond internationaal gesignaleerd. De man, wiens Nederlanderschap vorig jaar is ingetrokken, was door Turkije uitgezet en begeleid door de autoriteiten in Istanbul op het vliegtuig gezet.

Hij is in 2015 uitgereisd naar het strijdgebied en in augustus 2020 aangehouden in Turkije.

Vrijdag wordt de man voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam, die beslist over mogelijke verlenging van zijn hechtenis.

