Marokko stuurt medische noodhulp naar Tunesië

Koning Mohammed VI heeft de regering opgedragen om humanitaire noodhulp te sturen naar Tunesië

Dat meldt het Marokkaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken maandag.

De medische noodhulp is bedoeld om het land te helpen in de strijd tegen het coronavirus. Het land registreerde de afgelopen weken een flinke toename in het aantal nieuwe coronabesmettingen waardoor het zorgsystem in het land volledig is ingestort. het Tunesische zorgministerie sprak eerder van een "catastrofale situatie".

De door de koning bevolen medische hulp zal bestaan ​​uit twee complete en autonome reanimatie-eenheden, met een totale capaciteit van 100 bedden en beademingsapparaten.



Het land van 12 miljoen inwoners heeft tot dusver ruim 510.000 coronagevallen en 16.600 doden geregistreerd. "We hebben moeite om zuurstof te leveren. Artsen lijden aan ongekende vermoeidheid", zei de ministeriële woordvoerster Nisaf Ben Alaya. "De boot zinkt" zei ze in een oproept aan alle Tunesiërs om zich te verenigen in de strijd tegen de pandemie.

Lichamen van overleden coronapatiënten liggen vlak naast lichamen van zieke patiënten. Mortuaria zijn overbelast en door personeelstekort ontvangen veel patiënten geen hulp.

