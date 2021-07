Spaanse douanehelikopter te water tijdens achtervolging drugssmokkelaars

Een Spaanse douanehelikopter is zondag tijdens een achtervolging neergestort in de Straat van Gibraltar

Een van de drie bemanningsleden kwam om het leven, meldt de Spaanse Guardia Civil zondag.

De helikopter stortte 60 kilometer uit de kust in het water terwijl deze een boot drugssmokkelaars achtervolgde. Het is niet duidelijk waarom de helikopter te water is geraakt.

De Spaanse premier Pedro Sanchez betuigde in een bericht op Twitter zijn condoleances aan de nabestaanden van de overleden douanier.



De drugssmokkel in de regio Sotogrande, een kustplaats nabij Gibraltar, is recentelijk toegenomen.

Het zuidelijke punt van het Iberisch schiereiland is een belangrijke toegangspoort voor drugs naar Europa, Smokkelaars gebruiken speedboten om ritten vanuit Noord-Afrika te maken.

