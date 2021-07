Nieuwe Spaanse buitenlandminister wil banden met Marokko herstellen

De nieuwe Spaanse Minister van Buitenlandse Zaken José Manuel Albares wil meteen beginnen met het herstellen van de betrekkingen met buurland Marokko.

Dat maakte Albares bekend tijdens de ceremoniële takenoverdracht tussen hem en zijn voorganger Arancha Gonzalez Laya.

Hij liet doorschemeren de betrekkingen met landen te zuiden van de Middellandse Zee te zullen versterken, en legde daarbij vooral de nadruk op de relatie met Marokko.

Het vertrek van Laya wordt gezien als een handreiking van Madrid aan Rabat. Háár optreden als buitenlandminister werd in eigen land zwaar bekritiseerd voor onder meer de reeks handelingen die resulteerden in het dieptepunt in de betrekkingen tussen Marokko en Spanje.



De Spaanse verwelkoming van de separatistenleider Brahim Ghali was voor Marokko reden genoeg om de eigen ambassadeur terug te roepen. Rabat liet vorige maand weten geen gesprekspartner meer te zien in de Spaanse buitenlandminister en verbrak al het contact.

De nieuwe Spaanse buitenlandminister werkte voorheen als ambassadeur in Parijs. Hij omschreef Marokko als "grote vriend en buur".

© MAROKKO.NL 2021