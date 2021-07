Marokko overtreft Algerije als grootste Afrikaanse afnemer van Franse wapens

Marokko bestelde in 2020 voor € 425,9 miljoen aan wapens bij Frankrijk en overtrof daarmee buurland Algerije (€ 41,1 miljoen).

Terwijl in coronajaar 2020 de wereldwijde militaire uitgaven daalden markeerde de wapenuitgaven van Marokko het Noord-Afrikaanse land als de op twee na grootste importeur van Franse wapens wereldwijd.

De monsterbestelling van Marokko is goed voor bijna 10 procent van het totaal aan bestellingen van € 4,9 miljard euro, meldt het Franse Ministerie van Strijdkrachten. Uit het laatste jaarverslag van het ministerie blijkt dat de verdiensten uit wapenverkopen de afgelopen jaren met bijna de helft zijn gedaald, van € 8,3 miljard in 2019 naar de eerder genoemde € 4,9 miljard in 2020.

Afrika vertegenwoordigt 16 procent van de totale wapenverkoop van Frankrijk, met Marokko nu als grootste klant, gevolgd door Senegal met € 217,2 miljoen en vervolgens Algerije. De eurozone blijft daarentegen de belangrijkste afnemer van Frankrijk, met ongeveer 25 procent van de verkopen, op de voet gevold door het Midden-Oosten met 24 procent. De regio Azië-Oceanië registreerde ongeveer 22 procent van het totale aantal bestellingen.

De grootste individuele klant van Frankrijk in 2020 was Saoedi-Arabië, dat voor € 703,9 miljoen aan bestellingen plaatste, gevolgd door de VS met € 433,6 miljoen en Marokko op de derde plaats.

Andere grote importeurs van Franse wapens waren Egypte (€ 100,8 miljoen), de Verenigde Arabische Emiraten (€ 129,4) en Irak met (€ 117,6 miljoen) .

