Erdogan ontslaat omstreden rector na maandenlange protesten

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft na maandenlange protesten zijn benoeming teruggedraaid van de rector van de prestigieuze Boğaziçi Universiteit in Istanbul.

Critici vonden die aanstelling onwenselijke politieke bemoeienis met het onderwijs. Erdogan hield eerder nog vast aan de benoeming en heeft niet uitgelegd waarom rector Melih Bulu nu alsnog het veld moet ruimen.

Erdogan had Bulu begin dit jaar aangesteld en dat leidde direct tot protesten onder studenten en docenten. De politie heeft tientallen betogers gearresteerd die het vertrek eisten van de rector, die bij verkiezingen in 2015 nog kandidaat was voor de AK-partij van de president. Erdogan heeft de tegenstanders van Bulu eerder bestempeld als "terroristen" die tegengehouden moesten worden.

Het is onduidelijk wie Bulu nu gaat opvolgen. Daar wordt in een officiële mededeling niet over gesproken. De president heeft sinds enkele jaren de bevoegdheid om zelf rectors te benoemen. De hoofden van universiteiten konden voor juli 2016 nog via verkiezingen worden gekozen, maar daar kwam verandering in na de mislukte staatsgreep in Turkije.

