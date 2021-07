Peter R. de Vries: cruciale factor in tal van spraakmakende zaken

Peter R. de Vries (1956) was al zo'n veertig jaar misdaadverslaggever en bekend van meerdere (internationaal) bekende zaken.

De Vries werd vorige week dinsdagavond rond 19.30 uur in de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam neergeschoten. Donderdag overleed hij.

Iconisch werd zijn uitspraak 'Zorg dat u klaarzit, dan heeft u altijd een alibi', waarmee hij wekelijks zijn misdaadprogramma op televisie afsloot. Maar ook zullen velen de door hem uitgelokte bekentenissen letterlijk kunnen citeren ("Zij was die wijf van die Lange" en "Hij is vies, Patrick").

Een greep uit die zaken sinds zijn start in de journalistiek, het vak waar hij na zijn middelbare school en militaire dienst als 20-jarige mee begon.



Heineken-ontvoering

De Vries schreef in 1987 de bestseller De ontvoering van Alfred Heineken, over de ontvoering van de bierbrouwer en diens chauffeur Ab Doderer.

In het boek geeft De Vries een uitvoerige inzage in de werkwijze van de ontvoerders, waarbij 35 miljoen gulden (nu ruim 15,8 miljoen euro) losgeld werd geïncasseerd. Van het boek zijn bijna 500.000 exemplaren verkocht.



Na jarenlang onderzoek naar de moord op de 23-jarige stewardess Christel Ambrosius in 1994, bracht onder anderen De Vries een van de grootste rechterlijke dwalingen uit de misdaadgeschiedenis aan het licht.

Twee mannen werden tot tien jaar cel veroordeeld. De zwagers hielden altijd vol onschuldig te zijn en werden uiteindelijk alsnog vrijgesproken. In 2008 werd de werkelijke dader geïdentificeerd.



Emmy Award

In 2003 spoorde hij in Chili Charlie da Silva op, de voormalige lijfwacht van Klaas Bruinsma. Die vertelde over een logeerpartij van de toen aanstaande echtgenote van prins Friso op de boot van Bruinsma en suggereerde dat de twee een relatie hadden. Da Silva omschreef de latere prinses Mabel als "het wijf van die Lange".

In 2008 won de misdaadverslaggever de International Emmy Award voor zijn reportages over de verdwijning van de Amerikaanse Natalee Holloway op Aruba in 2005 na een stapavond, en de betrokkenheid daarbij van Joran van der Sloot.



De Vries ontdekte dat Van der Sloot op cruciale punten had gelogen over de avond. Met een verborgen camera liet hij Van der Sloot in een auto tegenover Patrick van der Eem, die het vertrouwen won van Van der Sloot, bekennen dat hij verantwoordelijk was voor de verdwijning van Holloway. Het bezorgde hem met 7,2 miljoen een recordaantal kijkers.

Willem Holleeder

De Vries speelde in het strafproces van Willem Holleeder, dat dit jaar in hoger beroep wordt behandeld, een belangrijke rol. Hij hielp Holleeders zussen Astrid en Sonja contact te leggen met justitie toen die besloten belastende verklaringen tegen hun broer te gaan afleggen.



Gedurende de strafzaak zelf trad hij op als getuige tegen 'de Neus'. De Vries was goed bevriend geraakt met de in 2003 doodgeschoten Cor van Hout, voormalig beste vriend van Willem Holleeder en man van zus Sonja. Holleeder wordt verdacht van de moord op Van Hout.

Achter de schermen zette De Vries zich in voor jarenlang onopgeloste misdrijven. Een daarvan is het onderzoek naar de moord op de 11-jarige Nicky Verstappen in 1998.



De Vries heeft altijd contact onderhouden met de familie van Nicky en stond hen onder meer bij tijdens het grootschalige DNA-verwantschapsonderzoek in 2017 en tijdens de rechtszaak die daar later op volgde tegen Jos B. Die werd vorig jaar door de rechtbank in Maastricht veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor onder meer het doden, misbruiken en ontvoeren van Nicky. De zaak loopt nog in hoger beroep.

Tanja Groen

De cold case van de 18-jarige studente Tanja Groen, waar hij als woordvoerder van de familie fungeerde sinds Groen in 1993 werd vermist, heeft hij ook nooit los kunnen laten.



De Vries initieerde eind juni een tiplijn waar mensen tips en theorieën over de verdwijning kunnen delen. Ook hoopte hij via stichting De Gouden Tip een miljoen euro in te zamelen om uit te loven aan degene die de gouden tip geeft over de verdwenen Maastrichtse.

Voor kroongetuige Nabil B. in het liquidatieproces Marengo - rond topcrimineel Taghi - zette De Vries weer een van zijn andere petten op, die van adviseur en vertrouwenspersoon. Peter Schouten en Onno de Jong staan B. bij als advocaat.

