Marokko: huishouduitgaven weer op niveau 2019

De consumptie van huishoudens bevindt zich weer op het niveau van voor de coronacrisis.

De uitgaven lieten in de eerste maanden van dit jaar zelfs een lichte stijging zien vergeleken met het jaar 2019.

Ondanks de stijging blijven de economische vooruitzichten onzeker als gevolg van het gedaalde consumentenvertrouwen. De index is in het tweede kwartaal gedaald naar 63 procent, 5,3 punten lager dan in het eerste kwartaal van dit jaar en zelfs 12,7 punten lager dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Het consumentenvertrouwen is van belang voor de consumptie, de belangrijkste motor van de groei van de Marokkaanse economie. In het land heerst steeds meer de vrees voor een toename in het aantal werklozen en dat maakt voor velen de toekomst onzeker.



Het aantal huishoudens dat in de komende twaalf maanden een verbetering van de financiële situatie verwacht is met 5 punten afgenomen naar 30 procent. Meer dan 75 procent geeft aan op korte termijn geen duurzame goederen aan te zullen schaffen.

Daarentegen is de verkoop van nieuwe auto's in de eerste helft van dit jaar meer dan verdubbeld vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Ook het uitstaande consumentenkrediet is gedaald van 3,2 procent in maart naar -0,2 procent in mei.

