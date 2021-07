Hittegolf in Marokko: 8 bosbranden op één dag

De hittegolf die Marokko momenteel teistert heeft in het land niet alleen geleid tot de verbreking van absolute hitterecords maar heeft in een aantal regio's ook gezorgd voor meerdere bosbranden.

In Tanger, Ifrane, Tata, Tiflet, Fès, Roumani, Al Haouz, Meknes en Taounate moesten hulpdiensten uitrukken om de bosbranden te bedwingen.

De bosbrand in Ifrane heeft ruim een hectare bos met cederbomen in de as gelegd. In de provincie Tata werd ook ruim een hectare aan dadelpalmen vernietigd.

In Tiflet breidde de brand die uitbrak op de vuilstortplaats zich uit naar het aangrenzende gebied in Ait Belkassem en verwoestte meer dan twee hectare bos.



In Tanger verwoestte de brand ruim een hectare bos in Fahs Anjra. In Roumani heeft de brand gewassen verwoest op een aantal boerderijen. In de provincie Taounate ging zo'n 23 hectare bos in rook op en in Al Haouz is natuurgebied verwoest in het Ourika-bos.

In Meknes sloeg een brand over op de Al Manzah-souk waardoor meer dan zestig marktkramen werden verwoest. In Fez richtte de brand schade aan fruitboomgewassen, met name olijfbomen.

