Nador: Bewoners ontsnappen via raam aan woningbrand (video)

Een gezin in Nador wist maandag ternauwernood uit een brandend huis te ontsnappen door via het raam de woning te verlaten.

De woning nabij de Boulevard Mohammed V in het Noord-Marokkaanse Nador is maandag door de brand verwoest. De bewoner slaagde erin zichzelf en twee kinderen op tijd in veiligheid te brengen.

In de video is te zien hoe de man de kinderen vanuit het raam op de eerste verdieping laat vallen terwijl een menigte op straat de kinderen opvangt en in veiligheid brengt.

Volgens lokale nieuwsdienst Ariffino meldden getuigen ter plaatse dat de woningbrand ontstond na een kortsluiting. Ook spreken getuigen van vier mensen die in het gebouw vastzaten. In de video is echter enkel te zien dat een man twee jonge kinderen uit het raam laat vallen.



De geïmproviseerde reddingsoperatie was mogelijk omdat de brand zich op de éérste verdieping bevond en de raamvensters geen hekwerken bevatten.

De brandweer heeft de brand geblust. De brand veroorzaakte enorme materiële schade aan de woning maar voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen.





