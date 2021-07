Geluidsopname werpt nieuw licht op strafproces veroordeelde journalist Raissouni (audio)

Uit een recent gelekte geluidsopname blijkt namelijk dat journalist Slimane Raissouni wel degelijk een seksuele relatie heeft gehad met zijn slachtoffer.

Raissouni werd vorige week veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar wegens aanranding.

Uit de geluidsopname, die vermoedelijk door het slachtoffer is gelekt blijkt nu dat Raissouni minder onschuldig is dan hij zich voordeed. In het geluidsfragment is te horen dat Raissouni zijn excuses aanbiedt aan het slachtoffer en hem vraagt niets te zeggen tegen zijn echtgenote Khouloud Mokhtari.

De voormalige hoofdredacteur van het inmiddels gestopte Akhbar Alyaoum werd in mei 2020 gearresteerd na aantijgingen van verkrachting. Het slachtoffer deed aangifte en beweerde in 2018 te zijn misbruikt door de journalist toen hij aan een kunstwerk werkte voor Raissouni en zijn vrouw.



Onder het pseudoniem 'Adam Muhammad' deelde het slachtoffer destijds zijn verhaal op sociale netwerken. Hij identificeerde zichzelf als lid van de Marokkaanse LGBT-gemeenschap en zei dat hij bang was om de zaak openbaar te maken vanwege de controverse rond homoseksualiteit in Marokko.

Raissouni heeft de aantijgingen altijd ontkend en bestempelde zijn aanhouding als "willekeur" en zijn rechtszitting als "politiek gemotiveerd". Het spraakmakende strafproces ontving veel aandacht in binnen en buitenland. Collega-journalisten zagen in Raissouni een gewetensgevangene die door zijn publicaties het slachtoffer zou zijn geworden van de Marokkaanse autoriteiten.



Raissouni ging begin april in hongerstaking uit protest tegen zijn opmerkelijk lange voorarrest. Er werd een demonstratie georganiseerd en middels een petitie eisten 120 collega-journalisten om zijn vrijlating.

Premier Saad Eddine El Othmani moest opheldering geven na Kamervragen en in een opiniestuk in het gerenommeerde Amerikaanse dagblad The Washington Post sprak men van een "politiek proces" dat het gevolg zou zijn van een "autocratischer wordend Marokkaans regime" dat zedendelicten zou gebruiken om critici van Rabat de mond te snoeren.





© MAROKKO.NL 2021